Полицейских, которые издевались над мужчиной в Харькове, отстранили от служебных обязанностей (видео)

В сети появилось видео с харьковского вокзала, на котором полицейские вовсю избивают мужчину.

В сети появилось видео, на котором полицейский сначала ногами, а потом и руками избивают мужчину. За этим наблюдают и подстрекают "коллегу в погонах" еще двое копов.

Потерпевший, которого полицейские оскорбляют словесно, послушно выполняет приказ - стоять и терпеть. ТСН этот случай уже подтвердило руководство полицейских, мол, героев видео установили и проводят расследование.

Пострадавший, это бездомный, его пока найти не удалось. Относительно копов начато служебное расследование. Они отстранены от выполнения обязанностей.