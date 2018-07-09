Полицейских, которые издевались над мужчиной в Харькове, отстранили от служебных обязанностей (видео)
15:28, 09 июля 2018Общество
157 0
В сети появилось видео с харьковского вокзала, на котором полицейские вовсю избивают мужчину.
На время расследования полицейских отстранили \ фото УНИАН
В сети появилось видео, на котором полицейский сначала ногами, а потом и руками избивают мужчину. За этим наблюдают и подстрекают "коллегу в погонах" еще двое копов.
Потерпевший, которого полицейские оскорбляют словесно, послушно выполняет приказ - стоять и терпеть. ТСН этот случай уже подтвердило руководство полицейских, мол, героев видео установили и проводят расследование.
Пострадавший, это бездомный, его пока найти не удалось. Относительно копов начато служебное расследование. Они отстранены от выполнения обязанностей.
Полицейских, которые издевались над мужчиной в Харькове отстранили от служебных обязанностей
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter