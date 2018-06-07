Умерла Кира Муратова: биография украинского режиссера

Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году.

В Одессе на 84-м году жизни скончалась режиссер и актриса Кира Муратова. Кира Муратова занимала особое место в отечественном кино.

Она родилась в бессарабском городе Сороки. Кира с отцом и матерью в 1939 году поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе, с 1940 года до эвакуации жила в Кишинёве.

Кира Муратова училась на филологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. А в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии.

Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм «У крутого яра», а затем, спустя два года, с ним же, сняв уже полнометражную ленту «Наш честный хлеб».

Первыми самостоятельными фильмами стали «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971).

После скандалов с руководством Одесской киностудии ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград. Там, на «Ленфильме» появилась картина «Познавая белый свет» (1978). Ее вторым мужем, с которым она познакомилась там, стал художник Евгений Голубенко.

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Среди наиболее заметных её работ — «Перемена участи» (1987) и «Астенический синдром» (1989), ленты, привлёкшие к себе значительное внимание критики и общества. Последняя картина была удостоена Специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии «Ника» за лучший игровой фильм (1991 год).

После премьеры картины "Вечное возвращение" Кира Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

В фильмах Киры Муратовой снимались звезды российского кинематографа: Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

Ко многим фильмам Кира Муратова сама писала сценарии. Иногда тоже снималась в фильмах.

Также у режиссера есть звание народной артистки Украинской ССР (1990). Кира Муратова награждена российским орденом Дружбы (2004), украинскими орденами Ярослава Мудрого III, IV и V степеней (2009, 2004, 1999). Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2002). В 2007 г. стала лауреатом общенациональной программы Украины "Человек года". Лауреат российской премии "Триумф" (1995).