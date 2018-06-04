"Фонтаны крови": в Энергодаре спецназ ВСУ на детском празднике показал, как перерезать горло противнику (видео)

В конце выступления спецназовец, одолевший "противника" в ножевом бою, на глазах у детей "перерезал горло" побежденному.

В День защиты детей, 1 июня, в Энергодаре Запорожской области бойцы спецназа ВСУ показали представление детям, во время которого один из них имитировал перерезание горла другому, что сопровждалось фонтаном бутафорской крови.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

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В конце выступления боец, одолевший "противника" в ножевом бою, на глазах у детей "перерезал горло" побежденному. На землю тут же хлынул поток "крови".

Пользователей подобное "представление" крайне возмутило.

"Вы там в Энергодаре вообще рехнулись? Что вы детям показываете?" "Насколько нужно быть идиотами?" "Зачем это?" "Просто жесть, это же детский праздник", "Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме? Идиоты! " - написали комментаторы.

См. видео с 3.52

Как сообщал УНИАН, ранее в черкасской школе дети на линейке массово потеряли сознание.