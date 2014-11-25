В Донецке снаряд попал в автобус, погибли 2 людей, 8 - ранены

Об этом сообщил председатель Киевской районной администрации в Донецке Иван Приходько.

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"8.00 обстрелян проспект Маршала Жукова. Пострадала 21 школа. Ряд частных домов и магазинов. К сожалению, не обошлось без жертв. В автобусе 6 маршрута погибли два человека и ранены восемь", - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее о происшествии сообщали местные жители в соцсетях. "Сегодня около восьми утра попал снаряд в маршрутку 6-а, на Софии, (Октябрьский поселок), много раненых, точно известно о двух убитых. Произошло это на пров. Маршала Жукова - пр. Колхозного. Сотрудники 21 больницы ехали на работу", - написала на своей странице в соцсети местная жительница Елена Павлова.

Также эту информацию подтвердил так называемый "народный мэр" города Игорь Мартынов. По его информации, в результате взрыва погибли 2 человека. Также есть раненые.