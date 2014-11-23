В Донецке сохраняется напряженная ситуация, боевики обстреливают город из артиллерии

Ночь в Донецке прошла крайне напряженно, в результате артобстрелов повреждены коммуникации города и жилые дома.

Как сообщает сайт Донецкого горсовета, в результате попадания снарядов и последующего возгорания повреждены дома и хозяйственные постройки в Куйбышевском и Петровском районах.

Вследствие ведения боевых действий 22 ноября обесточены 339 трансформаторных подстанций, поврежден газопровод в Кировском районе. Без энерго-, газоснабжения и отопления остались жители Куйбышевского, Киевского и Ворошиловского районов Донецка.Читайте такжеОбстрелы военных продолжаются на четырех направлениях, боевики несут потери (карта АТО)

Также в очередной раз обесточен Северный водопроводный узел КП «Донецкгорводоканал». Вода жителям не подается, работы по восстановлению подачи электроэнергии уже ведутся.

Кроме того, вчера в 20.00 в результате артобстрела была прекращена подача напряжения на объекты ПАО «Шахта им. Засядько», вследствие чего были полностью обесточены все подземные горные выработки шахты. На момент аварии в шахте находились 328 горняков, 80 из них - в подземной клети. В 21.30 все они были подняты на поверхность. На предприятии ведутся работы по откачке подземных вод. Добыча угля полностью остановлена.

По состоянию на 11.30 воскресенья, 23 ноября, в Донецке сохраняется напряженная обстановка.

Аварийно-ремонтные бригады продолжают вести восстановительные работы. Обесточенными остаются 97 трансформаторных подстанций и 11 котельных города