Прекращение войны и борьба с коррупцией: стало известно, чего украинцы ожидают от будущего президента
Прекращение военных действий на востоке Украины и усиление борьбы с коррупцией являются двумя основными ожиданиями украинцев от будущего главы государства.
Об этом свидетельствуют представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Согласно данным опроса, также украинцы ожидают от будущего главы государства возрождения промышленности (38% респондентов).
Почти четверть хотели бы повышения качества медицины и социальных стандартов, 16% - уменьшения влияния олигархов на политику, 11% - возрождения аграрной сферы, 7% - стимулирования развития бизнеса.
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В опросе, который проводился 10-22 апреля, приняли участие 6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,5%.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют большое количество кандидатов на пост президента Украины весной 2019 года. В Агентстве моделирования ситуаций считают, что президентская кампания «будет очень жесткой» и выборы будут проходить в два тура.