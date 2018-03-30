Эксперты прогнозируют большое количество кандидатов на пост президента Украины весной 2019 года

Эксперты считают, что президентская кампания «будет очень жесткой» и проходить в два тура.

«Есть большая вероятность» того, что будет большое количество кандидатов на пост президента Украины весной 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Он сказал, что не исключает появления новых «политических проектов» и напомнил, что к предстоящим выборам президента остался «ровно год».

При этом Бала отметил, что агентство планирует ежемесячно проводить пресс-конференции относительно возможных кандидатов на пост президента, их программ, позиционирования. Также он напомнил, что через полгода после президентских выборов должны состояться парламентские выборы, и «безусловно все политические партии, которые так или иначе надеются попасть в парламент, вынуждены будут выдвигать своих кандидатов на президентскую кампанию, чтобы посмотреть, какие у них сильные и слабые стороны и сделать из этого соответствующие выводы».

Бала отмечает, что основных претендентов на сегодняшний день не более пяти, исходя из социологических исследований, - это лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, нынешний президент Украины Петр Порошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и кандидат от «Самопомчи», с которым они еще не определились.

«Еще можно говорить о кандидате от« Свободы», - добавил он.

Читайте такжеСавченко в новом видео обнажилась и пообещала пойти в президенты

По словам Балы, эти кандидатуры «в той или иной степени проукраинские», и они не будут нести «угрозу для страны с точки зрения ее ориентиров, которые сейчас определены». В то же время Бала отметил, что кандидатуры от «Оппозиционного блока» и партии «За жизнь» вызывают «определенное предостережение».

Говоря о возможности участия лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка в президентских выборах, Бала отметил, что есть вероятность объединения двух партий (НФ и БПП) для участия в парламентских выборах, а тогда кандидат будет один.

Говоря о возможном участии Яценюка в президентских выборах, Бала оговорился, назвав его Януковичем. А потом сказал: "Хотя, это наверное правильная оговорка, ибо судя по тому, как ведутся у нас судебные процессы, то это не исключено ...". Также он напомнил, что сейчас "в Бразилии судят бывшего президента, он подал апелляцию, ему приговор за коррупцию дали, но по социологии он занимает первое место".

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что уже за год до выборов началась «политическая активность не только основных кандидатов, но и людей, которые начинают выражать свои президентские амбиции». По его словам, на сегодняшний день нет «явного лидера, который на 100% побеждает на президентских выборах». Голобуцкий считает, что кандидатам придется говорить о внутренней политике, об экономике больше чем всегда, и отвечать на конкретные вопросы, в частности, о Донбассе и Крыме.

Также Голобуцкий отметил, что президентская кампания «будет очень жесткой» и «вариантов,что выборы кто-то выиграет в первом туре, вообще не существует на данный момент». Он отметил, что возможно появление общественного деятеля, певца Святослава Вакарчука «изменит социологию, которая давалась в прошлом году и показывала, что Вакарчук может получить 3-4 место». При этом Голобуцкий добавил, что не очень в это верит.

По его словам, кандидатура актера Владимира Зеленского может, как и Вакарчука, получить голоса неопределившихся, ибо вряд ли они могут отнять голоса у нынешнего президента.

«Откровенно сказать, так там и отбирать особо нечего», - сказал эксперт и добавил, что отбирать они будут голоса у оппозиционных кандидатов, поскольку будут выступать с оппозиционной риторикой.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, в Украине нет ни одного политика с положительным балансом «доверия-недоверия» населения. В то же время на этом фоне довольно неплохо выглядят общественные деятели - у Святослава Вакарчука баланс «доверия-недоверия» тоже негативный, но это показатель на уровне «минус» 5%. «Это 37%, которые ему доверяют. У Владимира Зеленского тоже неплохой баланс, правда, «минус», но «минус» 11%, и ему доверяет 33%», - рассказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.