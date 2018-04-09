Пограничники обнародовали видео попытки вывоза экипажа судна «Норд» в Россию

Видео было снято на пограничном пункте «Гоптовка» в Харьковской области.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян обнародовал в Facebook видео, на котором запечатлена попытка российских дипломатов вывезти за пределы Украины экипаж судна «Норд».

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Видео было сделано на пограничном пункте «Гоптовка» (Харьковская область). На нем можно слышать, как пограничник приглашает граждан, находящихся в дипломатических авто, пройти процедуру пограничного контроля.

Лицо, находящееся в автомобиле, в прохождении пограничного контроля отказывает. Оно также заявляет, что в салоне дипломатического авто находится "на территории Российской Федерации", где, очевидно, не действует украинское законодательство.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано к порту Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенка.

Сообщалось, что экипаж судна, за исключением капитана, отпустили на свободу. Тем не менее, 10 апреля морякам следует явиться на допрос в СБУ. Вечером 7 апреля экипаж судна «Норд» под прикрытием дипломатов попытался покинуть Украину через ПП «Гоптовка» на Харьковщине.