Экипаж судна «Норд» ночью пытались вывезти в Россию – пограничники

Представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти моряков за пределы Украины.

Экипаж судна «Норд», которое было задержано в Азовском море 25 марта, ночью попытался покинуть Украину через ПП «Гоптовка» на Харьковщине.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, вывезти моряков за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

Отмечается, что вечером 7 апреля в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыли два автомобиля с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

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«Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна «Норд», задержанного в Азовском море, и что лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», - указано в сообщении.

Сообщается, что за попытку нарушения государственной границы на указанных лиц составлены административные протоколы. Поскольку у них не было необходимых документов, через границу их не пропустили.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано к порту Бердянска,

30 марта на судно был наложен арест. 6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенка.

Накануне сообщалось, что экипаж судна, за исключением капитана, отпустили на свободу. Тем не менее, 10 апреля морякам следует явиться на допрос в СБУ.