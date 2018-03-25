К концу года в Украине появится полиция Крыма

Комплектования полицейских подразделений позволит противодействовать разнообразным деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время встречи с первым заместителем постоянного представителя президента в Крыму Изетом Гдановим заявил, что комплектование патрульной полиции Крыма планируют завершить до конца 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Аброськин отметил, что сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности — патрульной полиции Крыма.

Также в сообщении указано, что: “комплектования полицейских подразделений позволит эффективно противодействовать разнообразным правонарушениям, а также деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины”.

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В свою очередь первый заместитель постоянного представителя президента в Крыму Изет Гданов сообщил, что одной из причин формирования патрульной полиции в Крыму до конца года есть нехватка патрульных в Херсонской области, чтобы контролировать ситуации в регионе, который граничит с временно оккупированным Крымом.

"Количество полицейских, которые были до аннексии Крыма в Херсонской области, осталась на том же уровне. Поэтому там нет достаточных сил полиции, чтобы полноценно отработать ту ситуацию, которая сложилась. Через каждый из трех пунктов пропуска проходят наши граждане, до 44 тыс. человек проходят ежемесячно только в одну сторону в пункте пропуска в селе Чонгар", — прокомментировал Гданов на "Общественном радио".

По его словам, со стороны оккупантов идут постоянные попытки дестабилизировать ситуация на материковой Украине. Поэтому патрульная полиция должна будет реагировать на это в пределах своей компетенции.

"Мы должны сформировать на материковой Украине все структуры, чтобы, когда наступит время освобождения Автономной Республики Крым, эти подразделения передислоцировать в Крым", — сказал Гданов на вопрос о том, почему нельзя было усилить патрульными полиции в регионе.

Как сообщал УНИАН, ЕС получил от Украины список причастных к организации и проведению выборов Путина в Крыму.