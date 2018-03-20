ЕС получил от Украины список причастных к организации и проведению выборов Путина в Крыму

Любое решение относительно возможного применения санкций будет принимать Совет ЕС. Всего в список внесены 140 человек.

Евросоюз получил письмо со 140 фамилиями людей, причастных к организации и проведению выборов президента России в незаконно аннексированном РФ Крыму.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич.

«Я могу подтвердить, что наши службы получили письмо от Министерства иностранных дел Украины с именами тех, кто был причастен к организации и проведению российских президентских выборов в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе. В этом контексте я хочу напомнить, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове», - заявила она.

Косьянчич напомнила об уже действующих санкциях, которые были применены в связи с незаконной аннексией Крыма. «Любые решения внести изменения в текущие меры, добавив еще людей в список, будет принимать Совет единогласно», - сказала представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосование» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

19 марта пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что список из 140 человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Крыму, уже передан главам МИД стран - членов Евросоюза.