Украинцы с 18 апреля смогут получить визу в Кувейт непосредственно в аэропорту страны

До этого времени необходимо обращаться в консульский отдел Посольства Кувейта в Украине.

Украинцы с 18 апреля смогут получать въездную визу в Кувейт непосредственно в международном аэропорту этой страны.

Об этом говорится в разъяснениях на сайте МИД Украины относительно упрощения визового режима между Украиной и Государством Кувейт.

В ходе государственного визита президента Украины Петра Порошенко в Кувейт 18-19 марта с кувейтской стороной была достигнута договоренность о включении Украины в перечень государств, граждане которых имеют возможность получать кувейтские въездные визы непосредственно в международном аэропорту Кувейта.

"Указанное упрощение визового режима для граждан Украины (наравне с гражданами стран - членов ЕС и США) является наиболее возможным из предусмотренных кувейтским законодательством для граждан других государств за пределами Аравийского полуострова", - сказано в сообщении.

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По информации МИД Кувейта, такой режим оформления виз вступит в силу с 18 апреля - в день 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Кувейтом.

Подробная информация о процедуре оформления кувейтских виз в аэропорту будет сообщена дополнительно.

Как говорится в сообщении на сайте Департамента консульской службы МИД Украины "Советы путешественникам", на сегодня для посещения Кувейта действует визовый режим. В Кувейте существуют три основные категории виз: въездная-выездная, транзитная, резидентская.

"Въездная-выездная (визит) виза может быть получена в консульском отделе Посольства Государства Кувейт в Украине при наличии приглашения от кувейтской физического или юридического лица, которое выступает как спонсор. Кроме визы, которая вклеивается к паспортному документу, иностранец получает в посольстве два экземпляра разрешения на въезд. Один из экземпляров он оставляет во время прохождения иммиграционного контроля в аэропорту Кувейта, а второй – при выезде из страны", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКоличество безвизовых для украинцев стран достигла рекордной отметки"Как правило, такая виза действительна для въезда в течение одного месяца на срок пребывания в эмирате до 30 дней и может быть продлена максимум до 90 суток. Виза также может быть получена спонсором в Кувейте, в Генеральном иммиграционном департаменте МВД, и отправлена по факсу лицу, которое приглашается. Оригинал этой визы спонсор должен передать в паспортно-визовую службу в пункте пересечения государственной границы Кувейта, где он будет вручен иностранцу при прибытии в эмират. Въездная-выездная виза может оформляться и как туристическая. В этом случае спонсором выступает кувейтский отель, который оформляет визу через МВД эмирата после бронирования гостиничного номера. Ее стоимость входит в цену за проживание", - сообщают украинские консулы.