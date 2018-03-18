Украина и Кувейт достигли соглашения о сотрудничестве в нескольких сферах

Украина и Кувейт заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере, договорились об обмене разведданными, а также подписали соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта и по научному сотрудничеству.

Украина и Кувейт заключили ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в военной сфере и договорились об обмене разведданными.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, подписание документов состоялось по итогам переговоров президента Украины Петра Порошенко с эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом.

Отмечается, что заключение соглашения о сотрудничестве в военной сфере создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала.

«Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования», - говорится в сообщении.

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Кроме того, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведения совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Кувейта о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Документ закрепляет намерение сторон содействовать развитию дружественных связей между молодежными организациями, общественными организациями физкультурно-спортивной направленности, а также научно-исследовательскими учреждениями, которые занимаются проблемами молодежи, физической культуры и спорта Украины и Кувейта, путем участия представителей обоих государств в спортивных и молодежных двусторонних мероприятиях, научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п. Стороны также подтвердили свои намерения по обмену специалистами, научными публикациями и соответствующей информацией в этой сфере.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании и научном сотрудничестве между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований. Документ закрепляет договоренность сторон развивать долгосрочное взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество в таких областях как экология, биотехнологии, пищевые технологии, исследования воды, нефтехимия, альтернативные виды топлива, нанотехнологии и т.д., путем совместного использования существующего оборудования и помещений, информации, опыта и разработок, обмена научно техническим персоналом, совместной реализации проектов, с целью сокращения расходов, необходимых для разработки и реализации технологий.