На Закарпатье запретили носить балаклавы и шлемы во время массовых мероприятий

Председатель Закарпатской ОГА заявил, что "для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы".

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение «О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области».

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Об этом сообщили в пресс-службе главы Закарпатья. Согласно распоряжению, полиция должна обеспечить недопущение участия в массовых мероприятиях лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

Кроме того, в целях профилактики полиции поручено идентифицировать таких людей и проверять их причастность к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - прокомментировал розпоряжение Москаль.