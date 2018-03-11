ОБСЕ усиленно мониторит ситуацию на Закарпатье из Ивано-Франковска

Организация усилила мониторинг в регионе, однако не стала открывать офис в Ужгороде.

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде из-за недавних инцидентов в городе и продолжит осуществлять наблюдение за ситуацией путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Читайте такжеКомиссар ОБСЕ после визита на Закарпатье поддержал двуязычный подход в украинском образованииКак сообщает «Украинская правда», об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос журналистов.

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ уже сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. По словам Сиярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.

Тем не менее, в Закарпатской ОГА эту информацию не подтвердили. Облгосадминистрация, по словам ее спикера Ярослава Галаса, не получала предложений относительно открытия в области постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и не давала согласия на это.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы.

Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией. Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога.