В оккупированном Крыму на 97% сократилось число учащихся на украинском языке - ООН
Количество учеников, которые учатся в Крыму на украинском языке, сократилось на 97% с 2014 года, говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
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Согласно документу, в текущем учебном году на украинском языке обучаются 318 учащихся, что составляет 0,2% детей, которые посещают общеобразовательные школы Крыма, передает радио Свобода.
В ООН заявили, что примерно на 50% уменьшилось количество детей, которые изучают украинский язык как предмет, выбранный курс или в рамках внешкольного обучения.
Согласно документу, на крымскотатарском языке образование получают около 5,6 тыс. учеников (3% от общего числа учащихся), за последние годы эта цифра осталась стабильной. 21,6 тыс. учащихся изучают крымскотатарский язык как предмет, выбранный курс или в рамках внешкольного обучения, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном году (тогда таких учащихся было 19 254).