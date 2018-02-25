Под Житомиром из-за нарушения правил безопасности эксплуатации печей горели три хозяйственные постройки

К пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Под Житомиром из-за печного отопления едва не сгорели три хозяйственные постройки. Читайте такжеС начала года на территории Житомирщины возникло уже 248 пожаров (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

25 февраля в 06:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в кирпичной хозяйственной постройке в селе Клитчин Житомирского района. На момент возгорания владельцев дома не было. Соседи заметили дым из-под крыши и забили тревогу.

Уже на месте происшествия огнеборцы увидели сильное задымление. Проведя разведку, бойцы ГСЧС установили, что очаг пожара находится вблизи дымового канала, где горело деревянное перекрытие потолка.

В 07:14 пожар локализовали, а в 07:58 - ликвидировали. Огнем уничтожено 5 кв. м кровли и 7 кв.м перекрытия.

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления, в частности, отсутствие противопожарной разделки в местах примыкания дымохода до горючих материалов потолка", - отмечают пожарные. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Подобные возгорания хозяйственных сооружений были ликвидированы также в селах Дубовец и Каменка Житомирского района. Погибших и травмированных не обнаружено. Как и в предыдущем случае, здесь предварительная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Пока окончательные обстоятельства этих событий устанавливаются специалистами.