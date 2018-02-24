Украинский таможенник попался на вымогательстве взятки в рублях за вывоз валюты из Крыма – СБУ

Оперативники задокументировали факт получения таможенником денег во время выполнения служебных обязанностей.

Старший государственный инспектор таможенной службы в Херсонской области вымогал взятку в размере 15 тыс. руб. (около 7 тыс. грн) за вывоз незадекларированной валюты с территории аннексированного Россией Крыма.

Читайте такжеНа Днепропетровщине будут судить двух подполковников полиции за получение полумиллионной взяткиОб этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что старший смены таможенного поста вымогал пятнадцать тысяч российских рублей за содействие в беспрепятственном перемещении из временно аннексированного Крыма незадекларированной валюты", - говорится в сообщении.

Также в СБУ сообщили, что оперативники задокументировали факт получения таможенником денег при исполнении служебных обязанностей.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом».