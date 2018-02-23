Киевлянину Малевичу - 140 лет: самые дорогие работы автора «Черного квадрата» (видео)

10:00, 23 февраля 2018
Общество
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Малевич самый известный в мире киевлянин. Родился, учился и преподавал в Киеве. Всегда идентифицировал себя украинцем и четко указывал об этом в автобиографии

Про знаменитый «Черный квадрат» знают, кажется, все. Даже те, кто считает себя далеким от искусства. Однако у художника есть еще очень много интересных и уникальных картин, о которых мало кто вспоминает.

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Все работы известного абстракциониста находятся в музейных коллекциях по всему миру. Сегодня его картины вызывают ажиотаж на самых престижных мировых аукционах и стоят миллионы долларов.

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Теги: #картины#Авангард#Казимир Малевич