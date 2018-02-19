В одном из музеев Киева нашли "послание" из прошлого (видео)

Есть предположение, что к посланию приложил руку сам архитектор Городецкий.

Сообщение, которое ждало прочтения 118 лет, нашли в Национальном художественном музее. Там сняли входные двери для реставрации. А когда разбирали на детали, под бронзовой мордой льва на деревянной дощечке заметили записку.

Дверям 118 лет. Их открывали и закрывали миллионы раз, их не раз реставрировали, однако никто не знал, что здесь хранится тайна, современные мастера назвали ее смс-кой из прошлого, говорится в сюжете ТСН.

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Двери начали готовить для реставрации, разбирать их на детали, под одной из деталей, которая была заложена в 1900 году, нашли то самое послание, написанное обычным карандашом.

"Июнь 25, 1900 года столяра Семен Антонов, сын Алексей, тут дописано, Яков черн – черноробочие. Это сообщение, которое мы получили через 118 лет", - говорят в музее.

С другой стороны дощечка почти полностью потемнела. С этой стороны столяры ничего не увидели.

"Нашли слово Городецкий. Возможно, надпись рукой самого Городецкого", - говорит инженер.

На испорченную сторону посмотрели под микроскопом и действительно прочитали два слова "архитектор Городецкий".

Далее инициалы и подпись, но принадлежит ли он лично Городецкому, еще будут исследовать реставраторы.