В Турции ученые нашли признаки давно затерянной цивилизации каменного века

Исчезнувшая цивилизация была социально очень сложной и развитой.

Археологи раскрыли секреты давно исчезнувшей цивилизации каменного века, которая считается самой древней в мире. В ходе исследований на юго-востоке Турции были обнаружены 20 ранее неизвестных мест, пишет The Independent.

Отмечается, что исчезнувшая цивилизация, датируемая примерно 11 500 годами, вероятнее всего, была первой в мире, которая создала монументальную архитектуру, сложную скульптуру и передовые технологии обработки камня. По словам ученых, они впервые привнесли человеческую культуру, в которой появились крупные поселения.

Всего ученым удалось обнаружить около 30 поселений. Археологи рассчитывают найти еще не менее 30 различных поселений в этом регионе.

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В издании поделились, что уже сейчас туристы могут посетить несколько мест, которые в настоящее время исследуются, включая Карахан-Тепе и Гебекли-Тепе. Некоторые эти места были раскопаны еще в 1990-х годах, но тогда ученые не понимали, что они наткнулись на огромную и ранее неизвестную древнюю цивилизацию.

По словам ученых, найденная цивилизация более чем в два раза старше Древнего Египта и почти в пять раз старше классической Греции. Именно эти люди создали сложную архитектуру с вырубленными в скалах подземными куполообразными помещениями и большими ритуальными залами.

В ходе раскопок исследователи обнаружили статую высотой 2,45 метра, которая, вероятно, являлась предметом почитания или даже поклонения людей этой древней цивилизации. Также они нашли изображения леопардов, крокодилоподобных существ, змей, гигантского скота, дикого кабана, грифов, птиц, диких коз, лягушек и скорпионов.

Кроме того, археологи нашли в некоторых комнатах в раскопанных поселениях десятки настоящих человеческих голов. Ученые предположили, что это может указывать на существование неких традиций.

По словам ученых, цивилизация, известная сейчас как культура Таш Тепелер, также, имела некую систему верований, ориентированную на плодородие. В нескольких местах археологи обнаружили очень большие статуи, изображающие мужчин и женщин в провокационных позах.

Помимо этого выяснилось, что эта цивилизация была социально очень сложной и развитой. Ученые предположили, что древние люди из этих поселений разработали очень раннюю форму идеографического письма.

Археологи открыли возможное место рождения бабушки Александра Македонского - что известно

Ранее археологи, работающие в Северной Македонии, возможно, обнаружили останки Линка, древнего города, который был столицей королевства Линкестис. Если открытие подтвердится, оно может раскрыть местоположение места, где родилась бабушка Александра Великого по отцовской линии.

Отмечается, что Линкестис было небольшим королевством, которое процветало в Северной Македонии. Археологи знали об этом месте, расположенном недалеко от деревни Црнобуки, с 1966 года, и изначально считалось, что это был военный форпост, а не город.

Более того, группа археологов обнаружила топоры и фрагменты керамических сосудов, что свидетельствует о том, что это место было заселено людьми еще в бронзовом веке (3300-1200 гг. до н. э.).

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