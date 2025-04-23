Открытие места может пролить больше света на существование влиятельного королевства.

Археологи, работающие в Северной Македонии, возможно, обнаружили останки Линка, древнего города, который был столицей королевства Линкестис.

Как пишет Live Science, для подтверждения находки необходим дополнительный анализ, но, если она подтвердится, открытие может раскрыть местоположение места, где родилась бабушка Александра Великого по отцовской линии.

Отмечается, что Линкестис было небольшим королевством, которое процветало в Северной Македонии, которое было включено в Македонскую империю во время правления царя Филиппа II (359-336 гг. до н. э.). Эвридика I Македонская, мать Филиппа II и бабушка Александра (правившего с 336 по 323 гг. до н. э.), вероятно, родилась в Линке, согласно историческим свидетельствам.

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Археологи знали об этом месте, расположенном недалеко от деревни Црнобуки, с 1966 года, и изначально считалось, что это был военный форпост, а не город, согласно заявлению Калифорнийского государственного политехнического университета в Гумбольдте

Интересно, что только в 2023 году группа исследователей провела лидарное (обнаружение света и определение дальности) обследование с использованием воздушных беспилотников, оснащенных лазерами, для создания карты топографии участка. Этот метод позволяет проникать сквозь листву, покрывающую археологический объект, и широко используется во всем мире.

Обследование показало, что в городе был акрополь размером не менее 2,8 гектара. Помимо остатков текстильной мастерской и того, что, по-видимому, было театром, археологи также нашли множество артефактов, включая керамику, монеты, игровые фигуры и даже билет в театр, сделанный из глины.

Важно, что до сих пор исследователи считали, что город был построен задолго после смерти Александра Македонского, во время правления Филиппа V (221-179 гг. до н. э.). Но обнаружение монеты, отчеканенной между 325 и 323 гг. до н. э., указывает на то, что она использовалась при жизни Александра.

Более того, группа археологов обнаружила на этом месте топоры и фрагменты керамических сосудов, что свидетельствует о том, что это место было заселено людьми еще в бронзовом веке (3300-1200 гг. до н. э.).

Энгин Насух, куратор Национального института Македонии и Музея Битолы и один из ведущих археологов, сказал, что древняя Македония была "цивилизацией, которая сыграла важную роль в сегодняшнем понимании мира и стремлении соединить различные цивилизации и культуры".

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Археологи долгое время предполагали, что гробницы каменного века в Ирландии были построены для королевской семьи. Однако новый анализ ДНК 55 скелетов, найденных в этих 5000-летних могилах, предполагает, что гробницы были построены для общины, а не для правящей династии.

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