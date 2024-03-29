Ученые отметили, что до этого знали только о микропластике в океанах и реках.

Беспрецедентное научное открытие: в слои древней почвы проникли частицы микропластика, чего никто не ожидал.

Исследователи из Йоркского университета в Великобритании обнаружили в слоях почвы глубоко под поверхностью крошечные фрагменты пластика, относящиеся к первым векам нашей эры, сообщает CNN. Согласно данным ученых, первое появление микропластика в почве датируется первым или вторым веком.

По словам ученых, это ожидаемо: то, что раньше считалось нетронутыми археологическими отложениями, созревшими для исследования, на самом деле загрязнены пластиком, и что это включает в себя отложения, отобранные и хранившиеся в конце 1980-х годов. Ученые отметили, что до этого знали только о микропластике в океанах и реках.

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"Присутствие микропластика может и изменит химический состав почвы, потенциально привнося элементы, которые приведут к разложению органических остатков. Если это так, сохранность археологических находок может оказаться под угрозой", - сказал Джон Шофилд, директор по исследованиям Департамента археологии Йорка.

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