Гравитационно линзированние вызывает искривление света.

Космический телескоп Hubble фото гравитационно линзированной галактики SGAS J143845+145407. Она вызывает искривление света.

Об этом сообщает обсерватория.

Отмечается, что гравитационное линзирование возникает, когда массивное небесное тело вызывает достаточную кривизну пространства и времени, чтобы путь света вокруг него был заметно искривлен, как будто бы линзой.

Данный эффект может привести к появлению нескольких изображений исходной галактики или фонового объекта, который выглядит как искаженная дуга или даже кольцо.

Другим результатом искажения является расширение объектов, что позволяет астрономам наблюдать даже за теми объектами, были бы слишком далеко или слишком туманны.

Как ранее сообщал УНИАН, космический телескоп Хаббл сфотографировал невероятно массивное шаровое скопление звезд. На фото представлено шаровое скопление Терзан 2, которое расположено в созвездии Скорпиона.

По словам ученых, шаровые скопления - это стабильные, гравитационно связанные скопления от десятков тысяч до миллионов звезд. Их находят в самых разных галактиках. Интенсивное гравитационное притяжение между близко расположенными звездами придает шаровым скоплениям правильную сферическую форму.

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