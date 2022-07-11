Телескоп Hubble сфотографировал шаровое скопление звезд в созвездии Скорпиона.

Космический телескоп Хаббл сфотографировал невероятно массивное шаровое скопление звезд.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Как сообщается, на фото представлено шаровое скопление Терзан 2, которое расположено в созвездии Скорпиона.

По словам ученых, шаровые скопления - это стабильные, гравитационно связанные скопления от десятков тысяч до миллионов звезд. Их находят в самых разных галактиках. Интенсивное гравитационное притяжение между близко расположенными звездами придает шаровым скоплениям правильную сферическую форму.

Как сообщал УНИАН, к Земле приближается комета 2017 K2, максимальное сближение с нашей планетой пройдет 14 июля.

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