Космический телескоп Хаббл сфотографировал невероятно массивное шаровое скопление звезд.
Снимок был опубликован на сайте обсерватории.
Как сообщается, на фото представлено шаровое скопление Терзан 2, которое расположено в созвездии Скорпиона.
По словам ученых, шаровые скопления - это стабильные, гравитационно связанные скопления от десятков тысяч до миллионов звезд. Их находят в самых разных галактиках. Интенсивное гравитационное притяжение между близко расположенными звездами придает шаровым скоплениям правильную сферическую форму.
Как сообщал УНИАН, к Земле приближается комета 2017 K2, максимальное сближение с нашей планетой пройдет 14 июля.
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