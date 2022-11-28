Главное, что показывает это исследование - то, что распространенное представление о норме в восемь стаканов воды в день, наверное, для большинства людей завышено.

Ученые из Университета Абердина, в Шотландии, выяснили, что рекомендованная норма два литра воды в день может быть избыточна.

Шотландские ученые отмечают, что примерно половину дневной нормы жидкости человек принимает с едой, поэтому пить так много чистой воды не обязательно. Теперь, на основе масштабного исследования, они советуют пить по 1,5-1,8 литра в день, сообщает Би-би-си.

Профессор Джон Спикмен, один из авторов исследования сказал: "Изначальное измерение дневной потребности в два литра это результат небольшой ошибки. Вода, которую мы должны пить - это разница между общей дневной потребностью и тем, что мы получаем с пищей".

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Жидкость, полученную с пищей, измеряли, спрашивая людей, сколько они едят. Однако люди как правило говорят, что едят меньше, чем в реальности, и поэтому в расчете ошибка, а количество воды, которую нужно пить, переоценивается", - пояснил Спикмен.

Однако в новом исследовании оборот воды в человеческом теле удалось посчитать более точно с помощью технологии, в которой применяются стабильные изотопы.

В исследовании приняли участие 5604 человека из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет. Участники в ходе эксперимента выпивали стакан воды, в которой некоторые из молекул водорода были заменены на стабильный изотоп дейтерий. Дейтерий вырабатывается в теле человека и абсолютно безвреден.

По скорости, с которой дейтерий выходил затем из организма участников исследования, замеряли скорость оборота воды в их теле. Эта скорость у всех людей разная, и поэтому точная дневная норма воды своя у каждого человека. Например, вода в теле быстрее обновляется у тех, кто живет в жарком и влажном климате, в высокогорье, а также у спортсменов, беременных и кормящих женщин.

Самый важный фактор, определяющий скорость оборота воды в теле - это количество расходуемой энергии. Выше всего он у мужчин в возрасте 20-35 лет, за день из их тела выходит в среднем 4,2 литра воды.

С возрастом этот объем падает и у мужчин к 90 годам опускается примерно до 2,5 литров.

В случае женщин в возрасте 20-40 лет речь идет о 3,3 литра воды в день, а к 90 годам и у них дневной объем исторгаемой из тела жидкости падает до 2,5 литров.

Однако если ваш организм в день теряет 4,2 литра воды, это не значит, что вам нужно выпить такое же количество, отметил профессор Спикмен.

"Фактически пить надо будет 3,6 литра. Так как большую часть необходимой нам воды мы получаем просто во время еды", - сказал он.

Главное, что показывает это исследование - то, что распространенное представление о норме в восемь стаканов воды в день, наверное, для большинства людей в большинстве ситуаций, завышено. "Наши данные не подтверждают возможности одного стандарта для всех людей", - отмечает ученый.

По его словам, избыточное потребление воды может быть и вредным. Но не столько для здоровья, сколько для экологии.

"Чистая питьевая вода не бесплатна", - отметил Спикмен.

"Если люди в среднем будут пить на литр больше, чем им нужно, умножьте это на 40 млн взрослых британцев, и получится, что мы без нужды выпиваем, а затем и испускаем в виде мочи, то получится 20 млн литров. Это не проходит бесследно", - пояснил он.

Сколько нужно выпивать воды за день

Принято сичтать, что, здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды в день на килограмм массы тела - в соответствии с общими рекомендациями научных организаций. Для человека весом 50 кг необходимо 1,7 л, 60 кг — 2,1 л, 70 кг — 2,4 л, 80 кг — 2,8 л воды каждый день.

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