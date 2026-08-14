В кольцах, которые носили древние элиты, нашли металлы из-за пределов Земли

На протяжении всей истории люди по всему миру изготавливали из метеоритов инструменты, оружие и украшения.

Метеориты, слишком маленькие, чтобы взорвать нашу Землю, позволяют заглянуть в совершенно иные среды, в том числе и в те, которые намного старше Солнечной системы, на краю которой есть "огненная стена" в 50 тысяч градусов. Об этом пишет ScienceAlert.

Отмечается, что они могли быть ещё более ценными тысячелетия назад, как в символическом смысле, так и в качестве высоко ценимого источника железа для обществ дожелезного века.

К ним относятся легендарно влиятельные догреческие народы, такие как минойцы, известные по Минотавру, и микенцы из "Илиады" и "Одиссеи", которые, как показывает недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science, демонстрировали броские кольца из метеоритов, чтобы подчеркнуть своё величие и власть.

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На протяжении всей истории люди по всему миру изготавливали из метеоритов инструменты, оружие и украшения: скребки в Гренландии, вотивные предметы в виде топоров в Китае, драгоценности в доколумбовой Америке. Также в Египте благоприятные талисманы защищали пастухов и их верблюдов, и знаменитый, завораживающий космический кинжал Тутанхамона продолжает вызывать интерес.

Два главных вопроса

Интересно, что в Греции бронзового века, похоже, таких предметов не хватает. В ходе своего "пятилетнего путешествия" исследователи проанализировали химический состав более 100 артефактов из современной Греции, сосредоточив внимание на 91 железном предмете, в основном кольцах, браслетах и ​​ножах, датируемых бронзовым веком примерно 3800-3000 лет назад.

Используя неразрушающий метод рентгеновской флуоресценции, исследователи обнаружили, что 13 из этих предметов содержат никель и, возможно, были выкованы из железа, добытого из метеоритов.

Важно, что все 13 этих предметов - это изысканные, достойные Скайрима кольца, в которые вплетены другие металлы, такие как золото или серебро. Кольца также имеют оправы, которые, возможно, использовались для крепления печатей, например, царских знаков отличия.

Кроме того, большинство колец происходят из роскошных погребальных мест, таких как гробницы в Микенах. В истинно фантастическом стиле одно кольцо было обнаружено в минойском некрополе, всё ещё украшавшее палец предполагаемого верховного жреца. Ученые объяснили:

"Эти наблюдения позволили нам предположить, что кольца, вероятно, изготовленные из метеоритов, могли быть популярными символами власти среди видных деятелей, членов минойской и микенской дворцовой элиты".

Отмечается, что метеоритное железо, возможно, было импортировано из Египта, а не найдено на месте. Греческая география неблагоприятна для метеоритов, которые могут распасться или быть поглощены морем. Засушливые пустыни Египта, которые защищают метеориты от окисления и растворения, гораздо лучше подходят для их накопления.

Ученые также установили, что 78 из найденных железных предметов были изготовлены из плавленого железа, а не из космического железа, и что такие предметы из плавленого железа могли появиться еще в бронзовом веке, около 1400 года до н.э., хотя только два из них - кулон и кольцо - были изготовлены до 1200 года до н.э.

"Любопытно, что по сравнению с находками из Анатолии, использование искусственного железа в Греции, похоже, несколько запоздало", - отмечают исследователи, упоминая возможность того, что эти предметы были импортированы из таких мест, как Кипр.

Интересно, что увлечение кольцами из метеоритов продолжалось примерно до 1200 года до н.э. и, возможно, сошло на нет по разным причинам, таким как проблемы со спросом или предложением, или по самой простой, человеческой причине: непостоянству в выборе одежды. Ученые добавили:

"Вполне возможно, что мода на кольца из метеоритов, почти исключительно характерная для минойской и микенской поздней бронзы, "естественным образом" исчезла, как и любая другая мода".

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