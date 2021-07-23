Исследование реликтового излучения космоса дало возможность представить нашу Вселенную в форме трехмерного тора.

Вселенная, в котором мы живем, может быть замкнутой в трех измерениях и иметь форму трехмерного бублика или пончика.

Об этом сообщает Live Science.

К такому заключению пришла группа астрофизиков из Ульмского (Германия) и Лионского университетов (Франция), изучая космический микроволновый фон (КMФ).

КМФ, или реликтовое излучение, это остаточное тепло, оставшееся с первых лет сразу после Большого взрыва, в результате которого образовалась известная нам Вселенная.

Однако это излучение неоднородное и содержит более длинные и более короткие вибрации — если бы Вселенная была плоской (то есть, открытой или бесконечной), эти волны должны были быть более равномерными.

Читайте такжеУченые показали раннюю Вселенную (фото)Проанализировав карты реликтового излучения, ученые совершили множество компьютерных симуляций в попытке определить, как оно должно выглядеть, если бы Вселенная была трехмерным тором (научное название модели "бублика").

Они пришли к выводу, что флуктуации (отклонения колебаний) реликтового излучения демонстрируют "недостающую мощность" в масштабах, превышающих размер Вселенной.

"Отсутствие этой мощности означает, что флуктуации реликтового излучения в этих масштабах отсутствуют. Из этого следует, что наша Вселенная многосвязна и конечна в этом масштабе", — утверждает астрофизик Томас Бухерт из Центра астрофизических исследований Лионского университета.

Ученый говорит, что результаты этого исследования свидетельствуют в пользу теории о "трехмерном бублике", а не стандартной космологической модели, согласно которой Вселенная является плоской и бесконечной.

Такое исследование помогает также определить примерный размер многосвязной Вселенной — она в три-четыре раза больше, чем наблюдаемое с Земли пространство.

Теоретически данные результаты говорят о возможности вернуться в точку отправления, если двигаться в одном и том же направлении достаточно долго. Однако на практике это невозможно, поскольку наша Вселенная постоянно расширяется со скоростью, превышающей скорость света.

Напомним, ранее в этом году ученые обнаружили возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной.

Автор: Станислав Кожемякин