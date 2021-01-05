Согласно теории исследователей, сквозь эти "порталы" вполне может пройти космический корабль.

В ходе последних исследований в космосе были обнаружены возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной. Ими могут быть некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на научный журнал Monthly Notices of the Royal Society.

Читайте такжеВ Швейцарии показали городское аэротакси с вертикальным взлетом (фото)Ученые считают, что черные дыры в очень ярких галактиках могут служить входами в такие "порталы" или "кротовые норы". То есть, по словам ученых, у них должен существовать выход где-то в другой части космоса.

Столкновение двух тел внутри кротовой норы, как предполагают ученые, на снимках из космоса выглядело бы как взрыв. Соответственно, активное галактическое ядро, которое казалось таковым раньше, на деле может быть входом в "портал".

Согласно теории исследователей, сквозь эти "порталы" вполне может пройти космический корабль. Однако они окружены интенсивной радиацией, что делает невозможным выживание экипажа.

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Автор: УНИАН