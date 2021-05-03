Астрономы получили снимок скопления галактик под названием Abell 3827.

Телескоп "Хаббл" сделал фото, на котором запечатлены сотни гигантских галактик.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

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По данным учёных, на этом фото изображено скопление галактик Abell 3827. "Хаббл" наблюдал за этим скоплением с целью изучения темной материи, которая является одной из величайших загадок современной космологии.

Ученые и раньше наблюдали за Abell 3827 из-за интересной гравитационной линзы в его ядре.

"Глядя на это скопление из сотен галактик, удивительно вспомнить, что менее 100 лет назад многие астрономы считали Млечный Путь единственной галактикой во Вселенной", - говорят ученые. "Мы можем только представить, как бы себя почувствовал Эдвин Хаббл, в честь которого был назван космический телескоп, если бы он увидел это захватывающее изображение Abell 3827".

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Автор: Екатерина Лиманская