Американцы строят новую ракету для полета на Луну / Twitter
Американское космическое агентство NASA показало первые фото комплекса SLS – новой тяжелой ракеты, которая будет использована для нового полета на Луну.
Кадры были сделаны в Космическом Центре Кеннеди и опубликованы в Twitter. На них можно видеть, что базовую ступень ракеты соединили с ускорителями на мобильной пусковой платформе.
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Возвращение американцев на Луну
- NASA реализует программу «Артемида» - в 2024 году агентство рассчитывает впервые в истории отправить на Луну женщину.
- Предполагается, что для полета на Луну будет использоваться корабль Orion (разрабатывается компаниями «Локхид Мартин» и Airbus Defence and Space) и тяжелая ракета нового комплекса SLS.
- По планам разработчиков, на момент своего запуска SLS станет самой мощной ракет среди всех, что сегодня находятся в эксплуатации.
- Уже в этом году NASA рассчитывает провести тестовый беспилотный пуск SLS и Orion на орбиту, а в 2023 году – провести полет с астронавтами.
- В случае успешной реализации программы это будет вторая лунная прогулка спустя полвека (астронавт Харрисон Шмитт пробыл на Луне 75 часов 1 минуту в 1972 году).
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