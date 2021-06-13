Базовую ступень ракеты соединили с ускорителями на мобильной пусковой платформе.

Американское космическое агентство NASA показало первые фото комплекса SLS – новой тяжелой ракеты, которая будет использована для нового полета на Луну.

Кадры были сделаны в Космическом Центре Кеннеди и опубликованы в Twitter. На них можно видеть, что базовую ступень ракеты соединили с ускорителями на мобильной пусковой платформе.

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Предполагается, что для полета на Луну будет использоваться корабль Orion (разрабатывается компаниями «Локхид Мартин» и Airbus Defence and Space) и тяжелая ракета нового комплекса SLS.

По планам разработчиков, на момент своего запуска SLS станет самой мощной ракет среди всех, что сегодня находятся в эксплуатации.

Уже в этом году NASA рассчитывает провести тестовый беспилотный пуск SLS и Orion на орбиту, а в 2023 году – провести полет с астронавтами.

В случае успешной реализации программы это будет вторая лунная прогулка спустя полвека (астронавт Харрисон Шмитт пробыл на Луне 75 часов 1 минуту в 1972 году).

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Автор: Дмитрий Захаров