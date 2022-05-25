Прогноз магнитных бурь расскажет, когда ожидается повышенная солнечная активность.

Солнечные лаборатории ежедневно следят за обстановкой на Солнце и его активностью. В дни, когда Солнце более активно, на Земле наступают магнитные бури разной силы. Такие бури нарушают работу систем связи и негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Повышенная солнечная активность ожидается в четверг 26 мая и в пятницу 27 мая. Эти колебания не достигнут уровня магнитной бури, но их могут ощутить люди с метеозависимостью. Остальные даты в ближайшие две недели будут спокойными.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и обладателей хронических заболеваний.

В дни повышенной солнечной активности могут возникать такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, обострение хронических заболеваний, повышенное давление, раздражительность, сонливость, боль в мышцах и суставах.

Свести к минимуму негативные последствия бури можно, если придерживаться простых советов.

Откажитесь от жирной, жареной, острой еды. Замените кофе, энергетики, алкоголь зеленым и травяным чаем. Больше бывайте на улице и чаще проветривайте комнату. Ходите пешком вместо поездки на транспорте. Перед сном примите контрастный душ. Спите не меньше 7 часов в сутки. По возможности ложитесь спать в одно и то же время.

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