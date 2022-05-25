Солнечные лаборатории ежедневно следят за обстановкой на Солнце и его активностью. В дни, когда Солнце более активно, на Земле наступают магнитные бури разной силы. Такие бури нарушают работу систем связи и негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда ближайшая магнитная буря
Повышенная солнечная активность ожидается в четверг 26 мая и в пятницу 27 мая. Эти колебания не достигнут уровня магнитной бури, но их могут ощутить люди с метеозависимостью. Остальные даты в ближайшие две недели будут спокойными.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури сильнее всего влияют на метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и обладателей хронических заболеваний.
В дни повышенной солнечной активности могут возникать такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, обострение хронических заболеваний, повышенное давление, раздражительность, сонливость, боль в мышцах и суставах.
Свести к минимуму негативные последствия бури можно, если придерживаться простых советов.
- Откажитесь от жирной, жареной, острой еды.
- Замените кофе, энергетики, алкоголь зеленым и травяным чаем.
- Больше бывайте на улице и чаще проветривайте комнату.
- Ходите пешком вместо поездки на транспорте.
- Перед сном примите контрастный душ.
- Спите не меньше 7 часов в сутки. По возможности ложитесь спать в одно и то же время.