Магнитные бури - это дни повышенной солнечной активности, которые могут негативно влиять на здоровье.

Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за обстановкой на нашей звезде. Если Солнце вырабатывает больше энергии, чем обычно, на Земле могут возникать магнитные бури. Такое явление может навредить метео зависимым людям.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в мае 2022 года

Повышенная солнечная активность ожидается в понедельник 16 мая. Серьезного вреда она не нанесет, но метеозависимые люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Затем небольшие колебания будут 20 мая. 24 мая прогнозируется несильная магнитная буря, затем 25-27 мая активность будет выше средней.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Влиянию бурь подвержены метеозависимые, пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний. В дни бурь могут возникать такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, слабость, бессоница, повышенное давление, обострение хронических болезней, бессоница, боль в мышцах и суставах.

Чтобы избавиться от негативных последствий бури, за несколько дней до опасной даты и в дни бури следует придерживаться правил здорового образа жизни.

Замените кофе, алкоголь, сигареты и энергетики зеленым или травяным чаем.

Проводите больше времени на свежем воздухе и чаще ходите пешком.

Принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Откажитесь от жирной, жареной, острой еды.

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