Хаббл сфотографировал эффектную туманность "Бабочка"

Эта потрясающе красивая туманность находится в нашей галактике в созвездии Скорпиона.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок эффектной планетарной туманности "Бабочка".

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Изображение было опубликовано на сайте обсерватории.

NGC 6302, широко известная как туманность Бабочка. Она находится в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии примерно 3800 световых лет в созвездии Скорпиона.

Как сообщается, "Бабочка" растягивается более чем на два световых года, что составляет примерно половину расстояния от Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра.

Новые наблюдения за объектом также обнаружили беспрецедентно сложные и быстрые изменения в струях и пузырьках газа, взрывающихся в центре туманности.

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