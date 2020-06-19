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Хаббл сфотографировал эффектную туманность "Бабочка"

14:01, 19 июня 2020
Наука и IT
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Туманность "Бабочка" / фото NASA, ESA, and J. Kastner (RIT)

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Изображение было опубликовано на сайте обсерватории.

NGC 6302, широко известная как туманность Бабочка. Она находится в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии примерно 3800 световых лет в созвездии Скорпиона.

Как сообщается, "Бабочка" растягивается более чем на два световых года, что составляет примерно половину расстояния от Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра.

Новые наблюдения за объектом также обнаружили беспрецедентно сложные и быстрые изменения в струях и пузырьках газа, взрывающихся в центре туманности.

Планетарная туманность NGC 6302 и ее окрестности / фото NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2

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