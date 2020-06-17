Созданный NASA и ESA космический аппарат впервые приблизился к поверхности Солнца и сделал уникальные снимки

Светило, каким вы его еще не видели. Созданный NASA и Европейским космическим агентством (ESA) аппарат впервые приблизился к Солнцу и сделал впечатляющие кадры, говорится в сюжете ТСН.

На то, чтобы снимки дошли до нашей планеты, понадобится почти неделя. Ученые говорят - это самые близкие из когда-либо сделанных изображений Солнца.

Как сообщал УНИАН, также на днях марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA сделал уникальные фотографии Земли и Венеры с поверхности Красной планеты.