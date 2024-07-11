Изменение уровня моря и таяние ледников могут сделать землетрясения более вероятными в ближайшие годы.

Землетрясения – одно из самых загадочных и самых страшных стихийных бедствий. Хотя мы имеем определенное представление о том, когда могут произойти сильные землетрясения, они могут возникать, казалось бы, ниоткуда, сносить города и вызывать вторичные катастрофы, такие как пожары, оползни и цунами.

Изменение климата вызывает увеличение количества других стихийных бедствий, таких как лесные пожары и ураганы. Может ли это привести к учащению землетрясений? В этом разбиралось издание Live Science.

Как известно, самый опасный тип землетрясения – это тектоническое землетрясение. Эти землетрясения происходят из-за тектонических плит, массивных плит горных пород, которые составляют земную кору и верхнюю мантию. Тепло, исходящее из глубин планеты, заставляет эти плиты двигаться в среднем на полдюйма (1,5 сантиметра) в год, заставляя их тереться друг о друга. Давление в этих зонах растет, пока не достигнет критической точки, когда плиты внезапно сдвинутся, высвобождая энергию, вызывающую землетрясения. В отличие от других стихийных бедствий, почти невозможно предсказать, когда произойдут землетрясения, что делает запланированную эвакуацию почти невозможной.

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К сожалению, изменение климата может привести к тому, что землетрясения будут происходить ближе друг к другу и с большей интенсивностью, рассказали эксперты в интервью Live Science. В условиях глобального потепления ледники тают с увеличенной скоростью. Когда талая вода из ледников стекает с суши в море, земля, которая раньше находилась под ними, поднимается, говорит Джон Кэссиди, сейсмолог Геологической службы Канады и Университета Виктории, который занимается сейсмологией землетрясений. Когда это происходит, разница в давлении может привести к тому, что разломы, которые ранее находились в состоянии покоя, внезапно срабатывают, вызывая землетрясения.

Еще большее беспокойство, чем землетрясения, причиненные таянием ледников, вызывают землетрясения, которые могут быть вызваны повышением уровня моря. По словам Марко Бонхоффа, геофизика из Центра им. Гельмгольца в Потсдаме и Свободного университета Берлина в Германии, когда уровень моря повышается, давление под водой на морское дно также растет. С увеличением давления воды растет и давление на линии разломов вблизи побережья.

"Несколько землетрясений запаздывают в своем сейсмическом цикле, в том числе землетрясения, которые, по прогнозам, произойдут вблизи Сан-Франциско и Лос-Анджелеса в ближайшие несколько десятилетий. Это означает, что лишь небольшого повышения давления достаточно, чтобы сдвинуть сейсмические часы. Во многих местах этого может быть достаточно, чтобы вызвать землетрясения", – пояснил специалист.

Даже если мы прекратим использовать парниковые газы сейчас, повышение уровня моря остановится только через 1000 лет, добавил Бонхофф. Он прогнозирует, что за это время промежутки между крупными прибрежными землетрясениями станут короче.

Поскольку доказательство этого прогноза займет века, исследование Бонхоффа в основном основывается на существующих моделях. Например, ученые смоделировали повышение и понижение уровня воды в озере Салтон, внутреннем водоеме, расположенном примерно в 80 милях (130 километрах) к северо-востоку от Сан-Диего, за последние 1 000 лет, и обнаружили, что когда озеро было полным, вдоль соседнего разлома Сан-Андреас происходило больше землетрясений.

Кессиди, однако, не уверен, что повышение уровня моря вызовет достаточное изменение давления, чтобы гигантские землетрясения начали происходить быстрее, по крайней мере в течение нашей жизни. Он подчеркнул, что когда такие землетрясения произойдут, изменение климата сделает их более опасными. Цунами, вызванные землетрясениями, будут достигать дальше вглубь континента, поскольку уровень моря повышается. Потепление океанов приведет к увеличению количества осадков, что повысит риск оползней, вызванных землетрясениями. Дожди также сделают дрожание во время землетрясения более выраженным, поскольку любая вибрация во влажной почве намного сильнее, чем в сухой. Но опять же, мы не узнаем точно, что произойдет, пока это не произойдет, и, по словам Кэссиди, нам еще многое предстоит выяснить.

"Это важная тема, и я уверен, что в ближайшие месяцы и годы мы увидим много информации на эту тему. Но независимо от того, что мы обнаружили, это не очень хорошие новости", – подчеркнул Кессиди.

Землетрясения в мире

В июне на греческом острове Родос произошло землетрясение магнитудой 4,9 во время предупреждения о жаре. По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета и Геологической службы США, землетрясение произошло в популярном туристическом месте.

В апреле 2024 года вблизи Нью-Йорка произошло одно из самых мощных землетрясений за 100 лет. Его магнитуда составила 4,8.

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