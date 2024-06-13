Сегодня температура воздуха в большей части Греции превысила +40 °C.

На греческом острове Родос произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла во время предупреждения о жаре. По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета и Геологической службы США, землетрясение произошло в популярном туристическом месте около 20:20 в среду, передает Sky News.

"По предварительным сейсмическим данным, землетрясение не должно было нанести значительный ущерб, но, вероятно, многие люди почувствовали его как легкую вибрацию в районе эпицентра", - отметил представитель Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) для The Sun.

Отмечается, что землетрясение произошло на фоне первой летней жары в Греции, ведь тогда было объявлено предупреждение о жаре до 20:00 четверга.

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Также ожидалось, что уже сегодня, 13 июня, температура воздуха превысит +40 °C на большей части центральной и южной Греции, в частности большие Афины, Кикладские острова и Крит.

Журналисты сообщили, что власти Афин закрыли самую известную античную достопримечательность страны Акрополь из-за высокой температуры. По данным метеорологов, высокие температуры были вызваны южными ветрами, которые несут горячий воздух и пыль из Северной Африки. В то же время сотрудники Красного Креста начали раздавать туристам бутылки с водой.

В свою очередь министр Василис Кикилиас, который отвечает за гражданскую защиту, заявил, что в четверг был особый риск лесных пожаров из-за высокой температуры и ветра.

"Жара стала последней в череде серьезных погодных катаклизмов для Греции - одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям стран Европы", - предупредили в издании.

Последствия жары в Греции - последние новости

Как писал УНИАН, Греция решила запустить бесплатный отдых для туристов, которые были вынуждены прервать свой отпуск из-за лесных пожаров в 2023 году, которые произошли из-за жары. Отмечается, что до 25 тысяч пострадавших отдыхающих смогут получить право на компенсацию.

"Это будет применяться только к отелям, а не к частному жилью в стиле Airbnb", - объяснил глава профсоюза отельеров острова Яннис Папавасилиу.

Также сообщалось, что в Греции закрывают туристические локации и школы из-за сильной жары. Кроме того, в Афинах будут использовать дроны, которые оснащены тепловизионными камерами для координации мероприятий по охране здоровья населения.

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