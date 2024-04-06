О серьезных повреждениях не сообщается, но жителей предупредили о возможности повторных толчков.

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло вблизи Нью-Йорка в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что землетрясение всколыхнуло здания вдоль и вниз по Восточному побережью и напугало жителей региона, где редко наблюдается заметная сейсмическая активность.

"Эпицентр землетрясения находился в Тьюксбери в центральной части Нью-Джерси, примерно в 40 милях (64 километрах) к западу от Нью-Йорка ... на глубине 4,7 километра (2,9 мили)", - говорится в сообщении.

О серьезных повреждениях не сообщается, но губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул на пресс-конференции предупредила о возможности повторных толчков. Инженерные группы обследуют дороги и мосты.

"Это одно из самых сильных землетрясений на восточном побережье за последнее столетие", - сказала она.

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил на пресс-конференции, что пострадавших нет, но призвал жителей города укрыться под мебелью, в дверном проеме или у внутренней стены, если они почувствуют новые толчки.

Последние землетрясения в мире

На днях Тайвань сотрясло крупнейшее за 25 лет землетрясение. Жертвами стихии стали по меньшей мере 12 человек, еще более тысячи получили ранения. Также известно о 18 пропавших без вести, трое из них - иностранцы, граждане Австралии и Канады.

Землетрясение силой 7,4 произошло за день до того, как на Тайване начались длинные выходные в связи с традиционным фестивалем по уборке могил.

Также УНИАН сообщал, что в январе в Северной Корее произошло землетрясение неподалеку от ядерного полигона. Тогда СМИ предположили, что природное явление могло стать следствием ядерных испытаний КНДР.

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