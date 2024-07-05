Исследователи полагают, что ящик был разбит в позднеримский период и закопан внутри святилища как сам священный предмет.

Реликварий из слоновой кости, изображающий христианские мотивы, датируемый около 1500 лет назад, был обнаружен археологами в Иршене, Австрия, сообщил Инсбрукский университет страны.

Реликварий - небольшая шкатулка, в которой хранятся священные реликвии, - был найден в мраморном храме, который был частью раннехристианской церкви на территории нынешнего Иршена в Австрии, сообщили в университете, пишет The Washington Times.

Святилище было впервые обнаружено в 2022 году, и исследователи были удивлены, обнаружив фрагменты шкатулки с реликвиями из слоновой кости, также называемой пирсом, которая обычно является одним из самых важных предметов, которые следует взять с собой, покидая церковь.

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"Нам известно около 40 подобных шкатулок из слоновой кости по всему миру, и, насколько мне известно, в последний раз одна из них была найдена во время раскопок около 100 лет назад – те немногие существующие пиксы либо сохранились в соборных сокровищах, либо выставлены в музеи", - сказал Джеральд Грабхерр, археолог, нашедший коробку.

При этом исследователи полагают, что ящик был разбит в позднеримский период и закопан внутри святилища как сам священный предмет.

"Пикс, по-видимому, также считался священным, и к нему относились как к таковому, потому что он находился в контакте с реликвией", - сказал Грабхерр.

Орнаменты на фрагментах шкатулки изображают человека у подножия горы, который тянется к небу рукой, чтобы положить что-то ему на руки. Обычно такой мотив изображает пророка Моисея, получающего Десять заповедей на горе Синай.

После этого изображения показаны другие библейские фигуры, заканчивающиеся человеком на колеснице, запряженной двумя лошадьми, и другой рукой, сходящей с небес, чтобы притянуть к себе человека и колесницу. Исследователи полагают, что изображение призвано отразить вознесение Христа и исполнение Моисеева завета, используя нетипичные образы.

"Изображение Вознесения Христа с так называемой бигой, колесницей, запряженной двумя лошадьми, очень особенное и ранее неизвестное", - сказал Грабхерр.

Поселение, в котором находились церковь, мраморный храм и реликварий из слоновой кости, было заброшено примерно в 610 году после победы в битве при Агунтуме в результате вторжения языческих славянских племен над германскими христианскими правителями Баварии.

Новости археологии

По мнению археологов, десятки железных заклепок, разбросанных по фермерскому полю в Норвегии, могут быть частью захоронения корабля викингов.

В 2015 году металлоискатель обнаружил три заклепки во время исследования поместья Ярлсберг на юго-востоке Норвегии. После того, как он сообщил властям о находке, группа археологов, оснащенная металлодетекторным оборудованием, спустилась на поле и раскопала еще семь заклепок.

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