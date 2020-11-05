В качестве примера такой модернизации компания представила кроссовер Chevrolet K5 Blazer 1977 года.

Американская компания-автопроизводитель Chevrolet запускает в серийное производство комплект eCrate, который позволит превратить практически любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в электромобиль.

Читайте такжеВ Европе продали электрокаров больше, чем дизельных авто (инфографика)

Как сообщает ITC, уже во второй половине все желающие смогут приобрести комплект для переделки своего ДВС-автомобиля в электромобиль и установить его в авторизованных сервисах.

В качестве примера такой модернизации компания представила кроссовер Chevrolet K5 Blazer 1977 года. У него изъяли 6,5-литровый двигатель V8 мощностью 175 л.с., трехкскоростной автомат, топливную и выхлопную системы. Вместо них установили электродвигатель, батарею и другие компоненты электромобиля.

В итоге внедорожник получил электродвигатель с мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 360 Нм, а также батарею на 60 кВтч (400 В) с жидкостным охлаждением.

Специалисты Chevrolet Performance в дальнейшем намерены расширить линейку решений eCrate конфигурациями с электродвигателями различной мощности и батареями различного объема, которые будут подходить для трансформации разноплановых ДВС-моделей. В перспективе в подобные комплекты будут входить новые модульные батареи Ultium.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров