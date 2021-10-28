Дети могут зайти в неофициальные магазины программ, нажать на вредоносную рекламу или загрузить приложения от сомнительных разработчиков, что приведет к заражению их устройств.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET – рассказали, как защитить детей от онлайн-угроз, связанных с празнованием Хэллоуина, который ежегодно отмечается в мире 31 октября.

Как отмечают в компании ESET, для создания праздничного настроения дети, кроме жутких образов, могут использовать свои смартфоны. В частности, они захотят загрузить на него различные пугающие мелодии, страшные темы или даже жуткие игры или приложения на тему Хэллоуина.

Однако, вероятно, дети не будут тратить деньги на покупку таких программ, а будут искать возможность загрузить их бесплатно. Таким образом, они могут зайти в неофициальные магазины программ, нажать на привлекательную, но вредоносную рекламу, или загрузить приложения от сомнительных разработчиков. Любой из этих вариантов может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

"Чтобы избежать этого, следует установить надежное решение для защиты от различных онлайн-угроз. Кроме того, родители должны научить детей основным правилам кибербезопасности, в частности, использовать только официальные источники для загрузки любого типа контента", – говорится в сообщении.

Также важно понимать, что киберпреступники могут выдавать себя в интернете за любого человека, используя при этом психологические манипуляции.

Чтобы ребенок не стал жертвой злоумышленников, родителям следует напомнить об опасности разговоров с незнакомцами, особенно – онлайн. Также подумать об использовании родительского контроля для отслеживания активности детей в интернете.

Также, по данным ESET, как и в любой праздничный сезон, мошенники будут пытаться обманывать жертв с помощью тематических фишинговых кампаний для похищения их учетных данных. И хотя взрослые могут отличить поддельные электронные письма от безопасных, юные пользователи более доверчивы.

Мошенники могут отправлять электронные письма с предупреждением о несанкционированном доступе к аккаунту соцсети или сообщать о больших скидках в связи с Хэллоуином. Одним из вариантов является отправка детям сообщений со ссылкой, например, для приобретения пары популярных кроссовок со скидкой. На самом же деле переход по такой ссылке может привести к загрузке вредоносного ПО. В противном случае – ссылка может перенаправить ребенка на фишинговый сайт с предложением войти в систему со своими учетными данными, а также попросить платежную информацию.

Хотя большинство фишинговых писем блокируется спам-фильтрами, некоторым все же удается проникнуть в почтовый ящик. Поэтому важно научить детей распознавать фишинговые сообщения и замечать признаки мошенничества, среди которых, как правило, орфографические ошибки, призыв к срочным действиям, запрос большого количества личных данных или сомнительный отправитель. Для дополнительной защиты учетных записей следует использовать двухфакторную аутентификацию, которая поможет предотвратить несанкционированный доступ к данным.

Специалисты добавили, что угрозу может нести просмотр фильмов на бесплатных пиратских сайтах, которые, как правило, содержат много всплывающей опасной рекламы, загружающей вредоносные программы на устройства. Большинство рекламного ПО можно заблокировать с помощью надежных расширений, которые добавляются в браузер. Но более эффективным методом будет научить детей избегать посещения подозрительных сайтов и использовать официальные сервисы для просмотра фильмов.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Автор: Иван Бойко