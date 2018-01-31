Облака в Киеве помешали разглядеть суперлуние (видео)

Лучше всего суперлуние было видно в России, Австралии, Восточной Азии и США, а в Украине можно было увидеть лишь отблеск.

Облачное небо в Киеве помешало разглядеть уникальное явление – суперлуние.

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Как говорится в сюжете ТСН, из-за облачного неба в Киеве астрономическое явление трудно заметить. Но также следует отметить, что в Украине затмение Луны не було столь очевидным, как в других странах.

По словам корреспондента телеканала, киевляне могли увидеть лишь отблески этого явления в виде небольшого красного пятна. Сами же киевляне уверены, что астрономическое явление все-таки не повлияло негативно на их состояние.

Как сообщал УНИАН, затмение ожидалось после 14:00 в течение трех часов. Лучше всего его было видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно было увидеть и в Украине, хотя и не везде.

Отдельно суперлуние, полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения, как это было сегодня, еще никогда не выпадали.