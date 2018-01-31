Жители Земли наблюдали голубое кровавое суперлуние (фоторепортаж, видео)

Опубликованы фото лунного затмения, суперлуния и "голубой Луны", наблюдавшихся в один и тот же день.

Жители Земли сегодня наблюдали тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубую Луну" и лунное затмение.

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По отдельности суперлуние, полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали. Фотографии явления опубликовало агентство Reuters.

Космическое агентство NASA вело онлайн-трансляцию затмения:

Как сообщал УНИАН, затмение ожидалось после 14:00 в течение трех часов. Лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине, хотя и не везде.