Археологи впервые нашли останки "уткозавра"

Останки похожего на утку динозавра обнаружили археологи на территории Монголии. О находке они рассказали в журнале Nature, как пишет "Газета.ру"

Новый вид получил название Halszkaraptor escuilliei. По оценкам ученых, его представители были распространены 71-75 млн лет назад. Судя по строению на удивление хорошо сохранившегося скелета, динозавр одинаково успешно перемещался и по воде, и по суше. Его верхние конечности по строению схожи с конечностями пингвинов, шея напоминает гусиную, а рот наполнен множеством зубов.

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При этом строение его ног с пальцами и когтями (а не с перепонками, как у водоплавающих птиц) указывает на принадлежность к тероподам – двуногим хищным динозаврам. Питался динозавр, по всей видимости, рыбой, ракообразными, мелкими рептилиями и млекопитающими.

«Это первый динозавр, который вел образ жизни, схожий с образом жизни водоплавающих птиц», — отмечают исследователи.

Находка позволила выделить новое подсемейство динозавров со схожим строением. Ранее были найдены останки нескольких других видов динозавров, которые, по-видимому, тоже могли вести наземно-водный образ жизни. Теперь же, когда эта гипотеза подтвердилась, их можно выделить в отдельную маленькую ветвь на эволюционном дереве.