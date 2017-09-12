Презентация iPhone 8, iPhone X и всех новинок Apple (событие завершено)

Компания Apple на ежегодном мероприятии, посвященном новым продуктам, наконец начала презентацию новых айфонов. Видео и текстовую трансляцию презентации iPhone 8 ведет УНИАН.

Презентацию айфона 8 впервые проводят в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса".

Ходят слухи, что iPhone 7 и 7 Plus получат новое железо и превратятся в iPhone 8 и 8 Plus, а также и премиальный iPhone или iPhone Edition.

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Касательно ожидаемых характеристик нового смартфона - рамки вокруг дисплея станут практически незаметны, а сенсоры, динамик и фронтальная камера немного «наступят» на дисплей со стороны верхней границы.

Сам же гаджет станет стеклянный с металлической рамкой, как iPhone 4. Расположение камер на тыльной стороне перейдет в вертикальное положение, а не горизонтальное (как у айфон 7+). Кнопка Home, которая уже год как прекратила нажиматься, совсем пропадет в ее привычном виде и теперь будет только в виртуальной форме. Вместе с ней придется попрощаться и со сканером отпечатков пальцев.

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Также прогнозируют и появление Face ID – сканирование лица, что подтвердили программисты. Согласно отчетам, это должно происходить очень быстро и будет работать даже в темноте.

Из IPS-матрицы компания перейдет на OLED, чего с айфоном пока не случалось. К тому же, на дисплее будет реализована технология True Tone, которая будет «двигать» цветовую температуру в зависимости от освещения.

Изменение материала задней крышки позволит вмонтировать индукционную зарядку, что сейчас невозможно без сомнительных сторонних устройств или чехлов. Есть также вероятность того, что iPhone 8 и 8 Plus тоже получат стеклянные «спинки» и возможность "заряжаться без проводов".

Говорят, что премиальная версия iPhone будет стартовать с $1000.

Как известно, на торжественном мероприятии будет представлен не только новый iPhone, но и другие обновленные продукты компании.

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Также на мероприятии могут показать новые Apple Watch (третье поколение «умных» часов компании может добавить в возможностях) и Apple TV, которые давно не обновлялись.

Да, текущее поколение не поддерживает разрешение больше 1080p, что планируют исправить уже в этом году, дотянув возможности стримера к 4K-картинки. Все чаще появляются устройства с поддержкой HDR-видео. Пусть контента пока совсем мало, тем не менее, технология уже на слуху и, возможно, будет развиваться. Согласно отчетам, обновленные Apple TV смогут справиться с таким заданием.