Распознавание лица и безрамочный дисплей: Apple случайно раскрыла особенности iPhone 8 (фото)

13:08, 31 июля 2017
Наука и IT
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iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года.

По слухам, система распознавания лиц будет работать на основе инфракрасной камеры, сканирующей лицо / bgr.com

В коде прошивки умной колонки HomePod от Apple нашли подтверждение слухам об iPhone 8. В ПО упоминается новый способ защиты, а также содержится изображение смартфона. Об этом пишет The Verge.

Разработчики обнаружили, что в прошивке множество раз повторяется строчка BKFaceDetect, которая, вероятнее всего, относится к системе распознавания лиц. По слухам, она будет работать на основе инфракрасной камеры, сканирующей лицо.

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Кроме того, в коде было найдено схематичное изображение iPhone 8. Так, смартфон получит экран во всю фронтальную панель с минимальными рамками. В его верхней части будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру.

Как известно, iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит новый дизайн, безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

УНИАН сообщал, что новые iPhone могут остаться без датчика отпечатков пальцев.

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