Apple может лишить новый iPhone сканера отпечатков пальцев

Корпорация Apple может отказаться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в новой модели своего смартфона iPhone 8. Об этом рассказал аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз (Andy Hargreaves), сообщает MacRumors.

Отмечается, что на такой шаг компания может пойти в связи с проблемой его интеграции. Ведь сначала планировалось разместить сканер отпечатков под поверхностью дисплея таким образом, чтобы он работал в любой части экрана. Однако с таким размещением Touch ID возникли трудности.

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Однако, вместо Touch ID американская корпорация может внедрить новый механизм - биометрическую аутентификацию, которая похожа на сканер радужки глаза.

Также допускается вариант, что компания может поместить сканер отпечатков на заднюю крышку устройства.

Как сообщал УНИАН ранее, американское бюро патентов и товарных знаков опубликовало заявку на патент от Apple, который предусматривает использование в iPhone нового материала – "жидкого металла".

Этот материал упоминался и в предыдущих патентах компании, но никогда ранее не указывалось, на каких именно устройствах он будет использован.