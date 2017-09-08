Юбилейный iPhone 8: стеклянный корпус, OLED-дисплей, 3D-сканер и цена около 1 тысячи долларов

12 сентября компания Apple проведет презентацию, на которой покажет, пожалуй, один из самых обсуждаемых смартфонов последнего времени, iPhone 8. Вместе с тем, ожидается, что "восьмерка" станет не единственным смартфоном, который компания покажет на сентябрьской презентации.

ZN.UA собрало все прогнозы, связанные с предстоящей презентацией Apple.

Ожидается, что компания не ограничится одной новинкой, а представит сразу три смартфона. По мнению аналитиков, кроме iPhone 8, который, к слову, может получить название iPhone X, Apple представит также iPhone 7s и 7s Plus. Последние два станут новой модификацией гаджетов, представленных в прошлом году, а вот iPhone 8 станет абсолютно новым продуктом, которым будет отмечена 10 годовщина с момента выхода первого смартфона Apple.

Как обычно, Apple держит дизайн и основные характеристики новых смартфонов в строжайшем секрете, но в сети уже давно появились изображения прототипов iPhone 8, которые свидетельствуют о том, что дисплей нового смартфона будет безрамочным. Кроме того, компания откажется от алюминия при производстве корпусов смартфонов и вернется к стеклу.

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Ожидается, что Apple оснастит iPhone 8 OLED-дисплеем. Как уже говорилось, дисплей будет безрамочным, а его диагональ составит 5,8 дюйма. Предполагается, что внизу устройства может располагаться "функциональная область" с виртуальными кнопками.

Диагональ дисплея iPhone 7s составит 4,7 дюйма, а 7s Plus – 5,5 дюйма.

В новом iPhone не будет привычной для пользователей Apple кнопки "Домой", что связано с тем, что дисплей будет занимать практически всю переднюю поверхность устройства. Предполагается, что сканер отпечатков пальцев, который располагался в ней, будет перенесен на кнопку Power.

Вместе с тем, согласно некоторым данным, Apple до последнего не могла решить проблему с тем, где же разместить Touch ID и может и вовсе от него отказаться, заменив другим механизмом биометрической аутетификации, например, сканером сетчатки.

Ожидается, что и камера iPhone 8 будет значительно изменена. Фронтальная камера устройства получит большее разрешение и будет оснащена 3D-сканером для распознавания лиц, а основная камера устройства будет двойной и располагаться вертикально.

В этом году Apple взяла еще более решительный курс на увеличение встроенного хранилища своих смартфонов. Ожидается, что iPhone 8 не будет выпущен в версии с 32 гигабайтами памяти. По данным инсайдера Бенжамина Гескина, iPhone 8 будет выпущен в версиях с 64, 256 и 512 гигабайтами памяти.

В новом iPhone появится функция вызова голосового помощника Siri с помощью удержания кнопки блокировки. Такое нововведение связано с тем, что в iPhone 8 будет отсутствовать кнопка "Домой", с помощью которой и осуществляется вызов Siri.

По мнению аналитика инвестиционного банка Goldman Sachs Симоны Янковски, цена iPhone 8 будет стартовать от 999 долларовза версию со 128 гигабайтами памяти и 1099 за версию с 256 гигабайтами встроенного хранилища.

А вот Гескин заявил о том, что 999 долларов будет стоить версия с 64 гигабайтами, 1099 – с 256, за версию же с 512 гигабайтами нужно будет заплатить 1199 долларов.

Старт продаж iPhone 8 ожидается уже 15 сентября.