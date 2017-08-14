В Южной Корее дебютировал робот-журналист

В Южной Корее представили робота-журналиста, который самостоятельно пишет заметки о футбольных матчах. Об этом сообщило информагентство Yonhap, которое "наняло" робота.

Как сообщается, робот сначала осуществляет сбор данных из источников, затем создает текст, а после выполняет грамматическую проверку. Программа использует базу данных слов и предложений, написанных журналистами агентства. Структура материала формируется, исходя из результатов матча и участия в игре корейских спортсменов.

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По данным СМИ, робот-журналист успешно прошел испытания, создавая заметки по результатам матчей Английской премьер-лиги сезона 2016—2017 года. В общей сложности он выпустил 380 автоматических экспериментальных статей.

Дебют робота состоялся в пятницу, 11 августа, когда он освещал футбольный матч между командами английской Премьер-лиги «Арсенал» и «Лестер Сити».

Агентство привлечет еще одного робота-журналиста в феврале 2018 года, на время Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Как сообщалось ранее, в январе в китайской газете Southern Metropolis Daily опубликовали дебютную статью робота-журналиста по имени Сяо Нань, который пишет статьи за одну секунду. Его материал состоит из 300 иероглифов и написан на тему путешествий перед китайским Новым годом.