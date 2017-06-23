Дуров ответил на возможную блокировку Telegram в РФ и рассказал, что произойдет с перепиской росчиновников

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал рассмотрение Роскомнадзором вопросы относительно блокировки мессенджера и назвал парадоксом то, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger. Об этом он написал на своей странице в ВКонтакте.

При этом, Дуров назвал основанный им мессенджер нейтральным.

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«Как только Telegram блокируется, переписки российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и другие чувствительные данные через WhatsApp / Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud / Google Drive», - написал Дуров, добавив «Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов».

Как сообщал УНИАН ранее, глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил лично Павла Дурова, администрацию Telegram и его пользователей о блокировке мессенджера, если компания отказывается выполнять российское законодательство.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету данными о компании, управляющей Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — заявил Жаров.